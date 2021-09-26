Зеленского упрекнули в "политическом терроре" семей украинских оппозиционеров

Украинская власть под чутким контролем президента Владимира Зеленского развернула конвейер политического террора в отношении родственников и близких оппозиционеров страны. Об этом заявили в партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ).

"Власть Зеленского не гнушается самых отвратительных методов в борьбе со своими политическими оппонентами, включая давление на родных, близких, нынешних и даже бывших соратников тех, кто осмелился выступить с жёсткой критикой действующего режима", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.

В качестве примера там напомнили о таких случаях, как уголовное дело против матери украинского блогера Ольги Шарий — супруги председателя "Партии Шария" — Анатолия Шария. Также в партии вспомнили о преследовании журналистов издания strana.ua за якобы поддельные документы. Эти и многие другие случае в ОПЗЖ назвали циничными актами политических репрессий.

"Преследование родных и близких, членов семей тех людей, которые в строгом соответствии с законодательством Украины реализуют своё право на политическую деятельность, отстаивают свои убеждения, стало визитной карточкой режима Зеленского и его окружения наряду с другими методами политической расправы и террора", — добавили в партии.