В Татарстане пропавшего грибника нашли через два дня застрявшим в заборе
В поисках мужчины были обследованы окрестные дворы, леса и рощи, но попытки не приносили успеха, пока на помощь не пришла собака.
В Татарстане пропавшего грибника обнаружили спустя двое суток застрявшим в заборе. Видео © Telegram / Mash Iptash,
В Пестреченском районе Республики Татарстан спасатели нашли пропавшего грибника. Они обнаружили его застрявшим в заборе и висящим над землёй.
Как пишет телеграм-канал Mash Iptash, 62-летний грибник ушёл из дома два дня назад. Его сестра говорила, что у мужчины бывают провалы в памяти.
Спасатели на протяжении двух суток рыскали по соседним дворам, лесам и рощам, но обнаружить пропавшего не удавалось. На помощь позвали собаку Марсика. Животное и обнаружило застрявшего в бетонном заборе базы сельхозтехники грибника.
А в Нижнем Новгороде прохожий нашёл в лесу коляску с младенцем. Родителей ребёнка поблизости не было, малыша доставили в больницу. По факту произошедшего прокуратура проводит проверку.
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