В Татарстане пропавшего грибника нашли через два дня застрявшим в заборе

В Татарстане пропавшего грибника обнаружили спустя двое суток застрявшим в заборе. Видео © Telegram / Mash Iptash,

В Пестреченском районе Республики Татарстан спасатели нашли пропавшего грибника. Они обнаружили его застрявшим в заборе и висящим над землёй.

Как пишет телеграм-канал Mash Iptash, 62-летний грибник ушёл из дома два дня назад. Его сестра говорила, что у мужчины бывают провалы в памяти.

Спасатели на протяжении двух суток рыскали по соседним дворам, лесам и рощам, но обнаружить пропавшего не удавалось. На помощь позвали собаку Марсика. Животное и обнаружило застрявшего в бетонном заборе базы сельхозтехники грибника.