В России создали альтернативную систему связи, без вышек и спутников

Российские инженеры создали систему связи, которая может передавать текстовые сообщения там, где нет покрытия сотовых сетей, а также без использования спутников. Об этом сообщил основатель стартапа twager.net Дмитрий Забиров.

Как пишут "Известия", аппарат для общения представляет собой нечто вроде планшета. Сообщение передаётся через радиоволны короткого диапазона, которые, отражаясь от ионосферы Земли, могут преодолевать сотни километров.

"Мы стали первыми в мире, кому удалось разработать коммуникатор, использующий загоризонтное распространение радиоволн для передачи текстовых сообщений на большие расстояния. Сейчас существует только две альтернативы нашей технологии — это спутниковая и сотовая связь. Но они на несколько порядков дороже", — сказал Дмитрий Забиров.

Пока инженерам удалось добиться передачи сообщений между абонентами на расстоянии 200 километров. На следующих этапах испытаний сообщения будут передаваться уже на 800 километров между портативным и стационарным аппаратом.