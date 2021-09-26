Россиянин заживо сжёг двух попугаев, чтобы отомстить жене после ссоры

Во время семейной ссоры 36-летний житель Ленинградской области сжёг клетку с двумя попугаями. О таком инциденте рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

"Обратилась жительница деревни Марьино. Женщина сообщила, что вечером 5 сентября её 36-летний супруг совершил сожжение двух попугаев, принадлежащих заявительнице", — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Мужчина взял жидкость для розжига, облил клетку с попугаями и поджег её. Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Живодёр пока отправлен под домашний арест.