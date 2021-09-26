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Россиянин заживо сжёг двух попугаев, чтобы отомстить жене после ссоры

Мужчина отправлен под домашний арест. Он стал фигурантом дела о жестоком обращении с животными.

25 сентября, 22:05
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Во время семейной ссоры 36-летний житель Ленинградской области сжёг клетку с двумя попугаями. О таком инциденте рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

"Обратилась жительница деревни Марьино. Женщина сообщила, что вечером 5 сентября её 36-летний супруг совершил сожжение двух попугаев, принадлежащих заявительнице", — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Мужчина взял жидкость для розжига, облил клетку с попугаями и поджег её. Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Живодёр пока отправлен под домашний арест.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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