В каком случае ковид станет обычной сезонной болезнью, рассказал эпидемиолог

Превратить коронавирусную инфекцию в сезонную болезнь может коллективный иммунитет на уровне 80%. Такое мнение высказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Можно выстроить абсолютно четкий прогноз: при наличии коллективного иммунитета на уровне 80%, а он состоит из двух составляющих - поствакцинального и естественного - заболевание станет сезонным. Предварительные прогнозы о том, что достаточно будет 60%, к сожалению, в настоящий момент скорректированы во всем мире", – сказал Александр Горелов в беседе с ТАСС.

Учёный рассказал, что на сегодняшний день в России иммунитетом к ковиду обладает лишь треть населения. Этого, по его мнению, не достаточно для выработки коллективного иммунитета.