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В каком случае ковид станет обычной сезонной болезнью, рассказал эпидемиолог

По оценке учёного, сейчас в России иммунитет к болезни имеет лишь треть населения, чего недостаточно для победы над эпидемией.

25 сентября, 21:58
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Превратить коронавирусную инфекцию в сезонную болезнь может коллективный иммунитет на уровне 80%. Такое мнение высказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Можно выстроить абсолютно четкий прогноз: при наличии коллективного иммунитета на уровне 80%, а он состоит из двух составляющих - поствакцинального и естественного - заболевание станет сезонным. Предварительные прогнозы о том, что достаточно будет 60%, к сожалению, в настоящий момент скорректированы во всем мире", – сказал Александр Горелов в беседе с ТАСС.

Учёный рассказал, что на сегодняшний день в России иммунитетом к ковиду обладает лишь треть населения. Этого, по его мнению, не достаточно для выработки коллективного иммунитета.

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А недавно глава Роспотребнадзора Анна Попова так же объяснила, почему в России пока не удаётся остановить коронавирус. По её мнению, для достижения коллективного иммунитета в стране необходимо вакцинировать 90 млн человек.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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