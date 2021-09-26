Секс после смерти и презервативы со стразами: Что ещё вы не знали о Древнем Египте 25 сентября, 21:40 572225 572225 Фото © Werner Forman / Universal Images Group / Getty Images

Древние египтяне предвосхитили сексуальную революцию XX века: у них в арсенале был широкий спектр средств контрацепции и афродизиаков, они уже знали, что такое шугаринг бикини, и вовсю практиковали интимные стрижки, а оральный секс считался одним из важнейших способов сделать приятно своему партнёру.

Мастурбировать положено только богам и фараонам

Египтяне верили, что бог Атум, важнейший из египетского пантеона, создал мир путём мастурбации. Согласно мифу, "он изверг первых богов — и с этого момента началось всё". С наступлением династического периода возникла традиция, согласно которой фараон должен был на берегу плодородного Нила воспроизвести "акт бога Атума". Считалось, что это не только залог хорошего урожая в грядущем году, но и ритуал, который поддерживает равновесие между небом и землёй.

Простых людей предостерегали от мастурбации, потому что в этом случае они будут иметь дело с неподвластной им божественной стихией. Дело в том, что Атум считался двуполым богом, а его рука олицетворяла женское начало, тогда как простой смертный — существо однополое. Зато сексом могли заниматься все.

Секс после смерти

Фото © Shutterstock

Культом плодородия было проникнуто всё, а секс считался основой мироздания и залогом бессмертия. Согласно властвовавшей тогда религии, даже в царстве мёртвых люди занимались любовью. Об этом свидетельствуют глиняные фаллосы и соски, которые клали рядом с телами умерших.

В египетской мифологии божество, которое лишили фаллоса, считалось бессильным. Покровителя мёртвых Осириса чуть не постигла такая участь — он был разрублен врагами на куски, но его жена Исида и сыновья Хор и Анубис собрали его воедино. Фаллос Осириса утонул в реке, но Исида сделала новый из ила и, как гласит миф, "вдохнула в него жизнь". Поэтому на многих изображениях Осириса внимание акцентировано именно на этой части тела.

Родина орального секса

Египтяне очень ценили такой способ сексуального удовлетворения. Не только женщины ублажали мужчин, но и мужчины женщин, однако из-за фаллического культа акцент сделан именно на "сильной половине". Последняя и самая известная царица из эллинистического периода — Клеопатра — славилась умением ублажать любовников. У неё их было много, несмотря на не самую привлекательную внешность, она умела сводить мужчин с ума. Она соблазнила Цезаря, родила ему сына и была в шаге от того, чтобы Рим пал к её ногам, но Цезаря убили заговорщики. Согласно легенде, мужчины готовы были отдать жизнь за ночь с Клеопатрой. И, по одной из версий, — всё из-за её сексуального мастерства.

Инцест как норма жизни и причина гибели династии

Фото © Shutterstock

Инцест, в отличие от многих других цивилизаций, там поощрялся, но в первую очередь среди фараонов. Женившись на сёстрах, племянницах и дочерях, они сохраняли "чистоту крови". Тутанхамон — сын Эхнатона и его сестры. У Эхнатона была супруга, но она всё время рожала дочерей, а он хотел сына. Тогда он вступил в связь с собственной дочерью, но и та родила ему девочку. Тут на помощь пришла сестра Эхнатона, от которой родился Тутанхамон. У него было слабое здоровье, он не мог дать жизнеспособного потомства и умер довольно рано. XVIII династия, к которой принадлежал этот фараон, после его смерти быстро пришла в упадок. Учёные-генетики после ряда экспертиз выяснили, что династию убил инцест.

Порнографические комиксы

Пристальный интерес к интимной сфере жизни повлиял и на лексику египтян, и на культуру. В их языке очень много синонимов для обозначения названия женского лона. При этом в поэзии они предпочитали использовать метафоры, тогда как в изобразительном искусстве, наоборот, были слишком откровенны. Одна из поэм, где описывается акт любви, звучит так: "Она мне показала цвет своих объятий" (цвет — метафора кожи). Также там есть такое выражение, которое произносит герой, — "Хочу наполнить её грот". Зато в живописи и барельефах можно насмотреться на откровенную физиологию. XII веком до новой эры датируется прообраз современного комикса "Похождения жреца в борделе". История состоит из 12 эпизодов, в которых изображён секс в самых разных его формах. Египтолог Жан-Франсуа Шампольон, расшифровавший иероглифы в XVIII веке, когда увидел этот "комикс", назвал его "жутко пошлым произведением".

Тесты на беременность и презервативы со стразами

Фото © Getty Images

Археологи откопали презервативы, сделанные из бычьих кишок, инкрустированные алмазами. Зачем нужны алмазы — остаётся только гадать, по одной из версий — чтобы доставить больше удовольствия партнёрше, по другой — носили ритуальный характер. Активно использовались также оральные контрацептивы, которые делали из травяных настоев, из смеси смол, также использовались листья акации и помёт крокодила. Тесты на беременность тоже были. Считалось, что зёрна ячменя и пшеницы, орошённые мочой, меняют цвет в соответствии с положительным или отрицательным результатом.

Интимная гигиена и эпиляция в области бикини

Царица Клеопатра не только сделала подарок своим согражданам, но и сильно опередила время. Она предложила восковую и сахарную эпиляцию интимной зоны. Также, согласно свидетельству историка Геродота, египтяне придумали что-то наподобие современных прокладок и тампонов.

Авторы Ярослав Солонин