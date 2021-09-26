В Азербайджане опровергли сообщения о взрыве во Дворце Гейдара Алиева

В МЧС Азербайджана опровергли сообщения о пожаре во Дворце Гейдара Алиева. Видео © Телеграм-канал / Милитарист

Сообщения о пожаре во Дворце Гейдара Алиева в центре Баку категорически опровергли в МЧС Азербайджана. Там заявили, что информация в некоторых телеграм-каналах о том, что во дворце произошёл взрыв и начался пожар, не соответствует действительности.

"Пожара или возгорания в здании не было. Наблюдалось кратковременное задымление в соседнем с дворцом здании, оно было оперативно ликвидировано", — цитирует ТАСС ответ из Управления противопожарной безопасности Насиминского района Баку, где расположено здание.

Дворец Гейдара Алиева — концертный комплекс, сцена которого считается самой большой в республике. Там проводились церемонии инаугурации Гейдара и Ильхама Алиевых. С 1991 по 2004 год концертный комплекс назывался Дворцом Республики.