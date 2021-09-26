НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Азербайджане опровергли сообщения о взрыве во Дворце Гейдара Алиева

Ранее некоторые телеграм-каналы сообщили, что в знаменитом концертном зале в центре Баку начался пожар.

25 сентября, 22:34

В МЧС Азербайджана опровергли сообщения о пожаре во Дворце Гейдара Алиева. Видео © Телеграм-канал / Милитарист

Сообщения о пожаре во Дворце Гейдара Алиева в центре Баку категорически опровергли в МЧС Азербайджана. Там заявили, что информация в некоторых телеграм-каналах о том, что во дворце произошёл взрыв и начался пожар, не соответствует действительности.

"Пожара или возгорания в здании не было. Наблюдалось кратковременное задымление в соседнем с дворцом здании, оно было оперативно ликвидировано", — цитирует ТАСС ответ из Управления противопожарной безопасности Насиминского района Баку, где расположено здание.

Дворец Гейдара Алиева — концертный комплекс, сцена которого считается самой большой в республике. Там проводились церемонии инаугурации Гейдара и Ильхама Алиевых. С 1991 по 2004 год концертный комплекс назывался Дворцом Республики.

В центре Москвы потушен пожар в общежитии Военного университета

В центре Москвы потушен пожар в общежитии Военного университета

Ранее Лайф сообщал, что в Новосибирске пожар охватил 100-летний памятник истории. Столб дыма тогда накрыл целый район.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1