Лайф выяснил личность водителя Mercedes, который сбежал от полицейских с пистолетом

До того как сбежать от полицейских, вооружённый водитель Mercedes разделся. Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Водителем чёрного "мерседеса" GLE, который во время проверки пригрозил полицейским пистолетом и сбежал, является неоднократно судимый Клим Хрипун. Об этом сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

Иномарка принадлежит петербургской фирме по установке лифтов. Сам Хрипун какое-то время занимался арендой строительных авто и оптовой торговлей, но в 2019 году фирмы были ликвидированы, а он осуждён по статьям "Незаконное приобретение, передача, хранение оружия", "Кража" и "Мошенничество".

Как стало известно Лайфу, инспекторы остановили кроссовер Mercedes-Benz GLE Coupe для стандартной проверки документов. Однако вместо того, чтобы показать права, водитель выпрыгнул из машины, продемонстрировал полицейским предмет, похожий на пистолет, после чего сбежал во дворы.

Вместе с хулиганом на "мерседесе" ехал пассажир. Его правоохранители задержали. Теперь полицейские с собаками прочёсывают ближайшие кварталы в поисках самого владельца иномарки.