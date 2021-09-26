Опубликованы первые экзитполы на выборах в бундестаг Германии
Согласно предварительным данным, в новое правительство страны могут попасть шесть крупнейших партий ФРГ.
Фото © Sean Gallup / Getty Images
Немецкий телеканал ZDF обнародовал первые экзитполы на выборах в бундестаг. Согласно им, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) побеждает с результатом в 26% голосов.
На втором месте блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) – 24%. При этом, по данным экзитпола телеканала ARD, социал-демократы и консерваторы получают по 25%, партия "Зелёных" на третьем месте с 15%, далее "Альтернатива для Германии" и Свободная демократическая партия — по 11%.
Напомним, в Германии 26 сентября определяют политическое будущее страны без канцлера Ангелы Меркель. Она занимала свой пост в течение 16 лет и решила больше не выставлять свою кандидатуру. Кто придёт на смену — пока остаётся под вопросом.
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