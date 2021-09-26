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Опубликованы первые экзитполы на выборах в бундестаг Германии

Согласно предварительным данным, в новое правительство страны могут попасть шесть крупнейших партий ФРГ.

26 сентября, 16:37
<p>Фото © Sean Gallup / Getty Images</p>

Фото © Sean Gallup / Getty Images

Немецкий телеканал ZDF обнародовал первые экзитполы на выборах в бундестаг. Согласно им, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) побеждает с результатом в 26% голосов.

На втором месте блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) – 24%. При этом, по данным экзитпола телеканала ARD, социал-демократы и консерваторы получают по 25%, партия "Зелёных" на третьем месте с 15%, далее "Альтернатива для Германии" и Свободная демократическая партия — по 11%.

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Напомним, в Германии 26 сентября определяют политическое будущее страны без канцлера Ангелы Меркель. Она занимала свой пост в течение 16 лет и решила больше не выставлять свою кандидатуру. Кто придёт на смену — пока остаётся под вопросом.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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