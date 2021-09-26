Более 60% швейцарцев на референдуме высказались за легализацию однополых браков
В парламенте страны одобрили инициативу "брак для всех", но консерваторы настояли на голосовании среди граждан.
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Более 60% участников референдума в Швейцарии поддержали инициативу "брак для всех", которая дозволяет легализацию в стране однополых союзов. Такие предварительные итоги голосования озвучены социологическим институтом gfs.bern.
Согласно данным института, в поддержку инициативы уже высказалось 63,5% проголосовавших в 23 кантонах и полукантонах из 26.
Напомним, что в конце прошлого года парламент страны одобрил "брак для всех", в том числе разрешил предоставлять лесбийским парам доступ к банкам спермы. Позднее против инициативы выступили представители двух партий конфедерации — парламентской Швейцарской народной партии и консервативного Федерально-демократического союза (EDU). Именно они подали подписи в поддержку проведения референдума по данной инициативе.
А ранее Лайф рассказывал, как в Париже десятки тысяч человек вышли на акцию в поддержку традиционных семей.
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