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Более 60% швейцарцев на референдуме высказались за легализацию однополых браков

В парламенте страны одобрили инициативу "брак для всех", но консерваторы настояли на голосовании среди граждан.

26 сентября, 16:45
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Более 60% участников референдума в Швейцарии поддержали инициативу "брак для всех", которая дозволяет легализацию в стране однополых союзов. Такие предварительные итоги голосования озвучены социологическим институтом gfs.bern.

Согласно данным института, в поддержку инициативы уже высказалось 63,5% проголосовавших в 23 кантонах и полукантонах из 26.

Напомним, что в конце прошлого года парламент страны одобрил "брак для всех", в том числе разрешил предоставлять лесбийским парам доступ к банкам спермы. Позднее против инициативы выступили представители двух партий конфедерации — парламентской Швейцарской народной партии и консервативного Федерально-демократического союза (EDU). Именно они подали подписи в поддержку проведения референдума по данной инициативе.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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