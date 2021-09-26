Более 60% швейцарцев на референдуме высказались за легализацию однополых браков

Более 60% участников референдума в Швейцарии поддержали инициативу "брак для всех", которая дозволяет легализацию в стране однополых союзов. Такие предварительные итоги голосования озвучены социологическим институтом gfs.bern.

Согласно данным института, в поддержку инициативы уже высказалось 63,5% проголосовавших в 23 кантонах и полукантонах из 26.

Напомним, что в конце прошлого года парламент страны одобрил "брак для всех", в том числе разрешил предоставлять лесбийским парам доступ к банкам спермы. Позднее против инициативы выступили представители двух партий конфедерации — парламентской Швейцарской народной партии и консервативного Федерально-демократического союза (EDU). Именно они подали подписи в поддержку проведения референдума по данной инициативе.