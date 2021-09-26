Крупный пожар произошёл в автосервисе в Подмосковье
К тушению привлечены более 70 человек и 20 единиц техники.
Фото © ГУ МЧС России по Московской области
В Подмосковье крупный пожар охватил металлический ангар в деревне Большое Толбино. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России. По некоторым данным, в помещении находился автосервис.
Огонь локализовали спустя час на площади более чем 860 квадратных метров. Из-за высоких температур в здании рухнула крыша. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Всего в тушении принимают участие 74 человека и более 22 единиц спецтехники.
Ранее Лайф писал, что пожар произошёл в общежитии Военного университета на Комсомольском проспекте. Из здания эвакуировали около 100 человек. Как сообщили позже в Минобороны РФ, никто в результате ЧП не пострадал.
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