Крупный пожар произошёл в автосервисе в Подмосковье

В Подмосковье крупный пожар охватил металлический ангар в деревне Большое Толбино. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России. По некоторым данным, в помещении находился автосервис.

Огонь локализовали спустя час на площади более чем 860 квадратных метров. Из-за высоких температур в здании рухнула крыша. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Всего в тушении принимают участие 74 человека и более 22 единиц спецтехники.