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Крупный пожар произошёл в автосервисе в Подмосковье

К тушению привлечены более 70 человек и 20 единиц техники.

26 сентября, 16:55
<p>Фото © ГУ МЧС России по Московской области</p>

Фото © ГУ МЧС России по Московской области

В Подмосковье крупный пожар охватил металлический ангар в деревне Большое Толбино. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России. По некоторым данным, в помещении находился автосервис.

Огонь локализовали спустя час на площади более чем 860 квадратных метров. Из-за высоких температур в здании рухнула крыша. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Всего в тушении принимают участие 74 человека и более 22 единиц спецтехники.

В Подмосковье ангар охватил мощный пожар на площади три тысячи квадратов

В Подмосковье ангар охватил мощный пожар на площади три тысячи квадратов

Ранее Лайф писал, что пожар произошёл в общежитии Военного университета на Комсомольском проспекте. Из здания эвакуировали около 100 человек. Как сообщили позже в Минобороны РФ, никто в результате ЧП не пострадал.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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