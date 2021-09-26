В Таганроге шестеро детей отравились парами хлора в бассейне

В Таганроге шестеро детей попали в больницу после посещения бассейна. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ростовской области.

"По предварительным данным, 26 сентября 2021 года у шестерых несовершеннолетних после посещения бассейна в одном из культурно-оздоровительных комплексов г. Таганрога резко ухудшилось самочувствие", — говорится в сообщении.