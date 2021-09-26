В Таганроге шестеро детей отравились парами хлора в бассейне
Следователи уже взяли пробы воды для проведения экспертизы.
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В Таганроге шестеро детей попали в больницу после посещения бассейна. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ростовской области.
"По предварительным данным, 26 сентября 2021 года у шестерых несовершеннолетних после посещения бассейна в одном из культурно-оздоровительных комплексов г. Таганрога резко ухудшилось самочувствие", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что после госпитализации детей в одну из городских больниц медики поставили предварительный диагноз — отравление парами хлора. Следователи уже собрали пробы воды для её последующей экспертизы.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве бабушка и внучка насмерть отравились, предположительно, арбузом из магазина. После случившегося полицейские задержали дезинсектора, который обрабатывал помещение магазина, поскольку в остатках арбуза, которые изъяли из квартиры семьи, были обнаружены следы вещества для дезинсекции. Правда, в Роспотребнадзоре не верят в версию об отравлении москвичек веществом для дезинсекции. Даже если погибшие не помыли арбуз, обнаруженное в ягоде вещество не привело бы к фатальным последствиям. Впрочем, позже судмедэкспертиза подтвердила, что причиной смерти москвичек стал токсичный лямбда-цигалотрин, который является действующим веществом в предназначенных для уничтожения насекомых инсектицидах.
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