Глава Pfizer обозначил сроки возвращения к нормальной жизни после пандемии

Глава компании Pfizer, которая разработала вакцину от коронавируса, высказался о сроках возвращения к нормальной жизни после пандемии. Альберт Бурла считает, что это возможно в течение года. При этом, по его мнению, необходима ежегодная вакцинация.

"Думаю, мы сможем вернуться к нормальной жизни. Не думаю, что это означает, что не будут приходить новые варианты (вируса). И я не думаю, что это означает, что мы сможем жить обычной жизнью без вакцинации", — сказал Бурла в эфире телеканала ABC.

Глава Pfizer также пообещал в ближайшие дни передать американским регуляторам данные исследования вакцины на детях от пяти до 11 лет. Отмечается, что оно подтвердило безопасность и эффективность препарата для этой возрастной категории.