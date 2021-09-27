Глава Pfizer обозначил сроки возвращения к нормальной жизни после пандемии
Вместе с тем Альберт Бурла считает, что будет необходима ежегодная вакцинация.
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Глава компании Pfizer, которая разработала вакцину от коронавируса, высказался о сроках возвращения к нормальной жизни после пандемии. Альберт Бурла считает, что это возможно в течение года. При этом, по его мнению, необходима ежегодная вакцинация.
"Думаю, мы сможем вернуться к нормальной жизни. Не думаю, что это означает, что не будут приходить новые варианты (вируса). И я не думаю, что это означает, что мы сможем жить обычной жизнью без вакцинации", — сказал Бурла в эфире телеканала ABC.
Глава Pfizer также пообещал в ближайшие дни передать американским регуляторам данные исследования вакцины на детях от пяти до 11 лет. Отмечается, что оно подтвердило безопасность и эффективность препарата для этой возрастной категории.
Ранее эпидемиолог Вадим Покровский рассказал, как ослабить осеннюю вспышку коронавируса. Учёный выразил надежду, что количество тяжёлых случаев болезни снизится благодаря вакцинации, однако это не отменяет необходимости масочного режима.
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