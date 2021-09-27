Спасатели завершили работы на месте крушения самолёта Ан-26 под Хабаровском
В результате авиакатастрофы погибли шесть членов экипажа. Останки их тел были обнаружены в пятницу.
Фото © ТАСС / МЧС России
Спасатели завершили все работы на месте падения самолёта Ан-26 под Хабаровском. Об этом сообщили в МЧС России.
"Сводная группировка Амурского спасательного центра и Специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю завершила работы на месте крушения самолёта Ан-26 на горе Хребтовая в Большехехцирском заповеднике", — приводит сообщение ведомства ТАСС.
Отмечается, что спасатели оказывали помощь следователям и представителям Межгосударственного авиационного комитета (МАК), разбирали конструкции самолёта и очищали от деревьев место катастрофы. В краевом главке МЧС РФ продолжает работу оперативный штаб, с родственниками погибших работают психологи ведомства.
Напомним, Ан-26, принадлежащий ЗАО "Лётные проверки и системы" (дочерняя структура Росавиации), пропал с радаров днём 22 сентября. На его борту находилось шесть человек. Воздушное судно выполняло плановый наблюдательный полёт возле одного из местных аэродромов неподалёку от Хабаровска. Утром 23 сентября обломки самолёта обнаружили на склоне сопки. Лайф публиковал первое фото с места крушения. 24 сентября были обнаружены останки тел погибших.
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