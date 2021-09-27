Спасатели завершили работы на месте крушения самолёта Ан-26 под Хабаровском

Спасатели завершили все работы на месте падения самолёта Ан-26 под Хабаровском. Об этом сообщили в МЧС России.

"Сводная группировка Амурского спасательного центра и Специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю завершила работы на месте крушения самолёта Ан-26 на горе Хребтовая в Большехехцирском заповеднике", — приводит сообщение ведомства ТАСС.