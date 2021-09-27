Под Иркутском пьяный водитель сбил пятерых детей, которые шли по дороге. Видео © ГУ МВД по Иркутской области

Пьяный водитель сбил пятерых детей в городе Усть-Кут, что в Иркутской области. Как сообщает ГУ МВД по региону, ДТП произошло в минувшие выходные.

"Прибывшие на место инцидента сотрудники ГИБДД установили, что 60-летний водитель автомашины Toyota Succeed на одной из улиц Усть-Кута совершил наезд на пять несовершеннолетних, которые, по предварительной информации, двигались по проезжей части во встречном направлении", — говорится в сообщении.

Школьники в возрасте от 12 до 14 лет получили травмы различной степени тяжести. МВД начало проверку.

Мужчина пояснил, что хотел отогнать машину в гараж, до которого был один километр. По его словам, инцидент случился, когда он объезжал яму. Автомобилист признал свою вину.