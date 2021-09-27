В Приморье три женщины ушли в горы и пропали без вести

В Приморском крае три женщины пропали в окрестностях горы Литовка, которая также известна как Фалаза. Спасатели отправились на их поиски. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"27 сентября... от сотрудников полиции поступило сообщение о том, что в Шкотовском районе в окрестностях горы Фалаза пропали три женщины, которые 25 сентября отправились в турпоход, и до настоящего времени их местоположение неизвестно", — сказано в сообщении ведомства.

По данным Лайфа, к жительнице села Анисимовка 1953 года рождения приехали две подруги. Женщина решила показать им красоты Приморья и 25 сентября повела на гору Фалаза. Знакомые сельчанки начали бить тревогу ещё в воскресенье. Утром 27 сентября на поиски пропавших отправились спасатели Находкинского отряда ГУ МЧС России по Приморскому краю, а также сотрудники полиции. По данным МЧС, к операции привлечено восемь человек и три единицы техники.