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В Приморье три женщины ушли в горы и пропали без вести

По данным Лайфа, к жительнице села Анисимовка приехали две подруги. Она решила показать им красоты края и повела на гору Фалаза.

27 сентября, 02:22
<p>Фото © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%92%D0%B8%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3._%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D1%81_%D0%B3._%D0%9F%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD.jpg?uselang=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

В Приморском крае три женщины пропали в окрестностях горы Литовка, которая также известна как Фалаза. Спасатели отправились на их поиски. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"27 сентября... от сотрудников полиции поступило сообщение о том, что в Шкотовском районе в окрестностях горы Фалаза пропали три женщины, которые 25 сентября отправились в турпоход, и до настоящего времени их местоположение неизвестно", — сказано в сообщении ведомства.

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По данным Лайфа, к жительнице села Анисимовка 1953 года рождения приехали две подруги. Женщина решила показать им красоты Приморья и 25 сентября повела на гору Фалаза. Знакомые сельчанки начали бить тревогу ещё в воскресенье. Утром 27 сентября на поиски пропавших отправились спасатели Находкинского отряда ГУ МЧС России по Приморскому краю, а также сотрудники полиции. По данным МЧС, к операции привлечено восемь человек и три единицы техники.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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