Россияне смогут оформить прописку через "Госуслуги" с 2023 года
До этого лицам старше 14 лет придётся единожды посетить орган регистрационного учёта.
Фото © ТАСС / Алексей Зотов
Все граждане России с 2023 года смогут оформить регистрацию по месту жительства через портал госуслуг без посещения органа регистрации. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.
"Возможность получения сведений о регистрации по месту жительства в личном кабинете единого портала [государственных и муниципальных услуг] без посещения органа регистрационного учёта лицами, достигшими 14-летнего возраста, предусмотрена ведомственной программой цифровой трансформации МВД России на 2021–2023 годы", — приводит ТАСС сообщение ведомства.
По словам представителя МВД, до этого лицам старше 14 лет для регистрации по месту жительства необходимо один раз посетить орган регистрационного учёта.
Также в министерстве напомнили, что с 1 июля 2022 года дети до 14 лет смогут оформить регистрацию в электронном виде через "Госуслуги". При этом их законные представители должны подать заявление о регистрации, а само свидетельство может быть направлено в личный кабинет на сайте.
Напомним, с 2 сентября россияне получили возможность оформлять временную регистрацию без визита в МФЦ или территориальное подразделение МВД России. Для этого нужно подать соответствующее заявление через портал госуслуг.
Комментариев: 0