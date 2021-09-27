Россияне смогут оформить прописку через "Госуслуги" с 2023 года

Все граждане России с 2023 года смогут оформить регистрацию по месту жительства через портал госуслуг без посещения органа регистрации. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

"Возможность получения сведений о регистрации по месту жительства в личном кабинете единого портала [государственных и муниципальных услуг] без посещения органа регистрационного учёта лицами, достигшими 14-летнего возраста, предусмотрена ведомственной программой цифровой трансформации МВД России на 2021–2023 годы", — приводит ТАСС сообщение ведомства.

По словам представителя МВД, до этого лицам старше 14 лет для регистрации по месту жительства необходимо один раз посетить орган регистрационного учёта.

Также в министерстве напомнили, что с 1 июля 2022 года дети до 14 лет смогут оформить регистрацию в электронном виде через "Госуслуги". При этом их законные представители должны подать заявление о регистрации, а само свидетельство может быть направлено в личный кабинет на сайте.