Продержались несколько часов: Исландия перестала быть первой страной в Европе с "женским" парламентом

Исландия перестала быть первой страной в Европе с парламентом, где численное большинство составляют женщины. Это произошло после пересчёта голосов в одном из округов на северо-западе страны, сообщает телерадиокомпания RUV.

"Объявленное ранее гендерное соотношение 33/30 в пользу женщин теперь изменилось", – говорится в сообщении.

Уточняется, что теперь в парламент проходят 33 мужчины и 30 женщин. Однако данные не окончательные.