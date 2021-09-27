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Опубликовано 27 сентября 2021, 04:24

Продержались несколько часов: Исландия перестала быть первой страной в Европе с "женским" парламентом

Фото © ИТАР-ТАСС / lehkuva / PHOTAS

Фото © ИТАР-ТАСС / lehkuva / PHOTAS

После пересчёта голосов мужчины получают на три депутатских мандата больше.

Исландия перестала быть первой страной в Европе с парламентом, где численное большинство составляют женщины. Это произошло после пересчёта голосов в одном из округов на северо-западе страны, сообщает телерадиокомпания RUV.

"Объявленное ранее гендерное соотношение 33/30 в пользу женщин теперь изменилось", говорится в сообщении.

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Уточняется, что теперь в парламент проходит 33 мужчины и 30 женщин. Однако данные не окончательные.

Напомним, в воскресенье днём агентство AFP сообщило, что Исландия стала первой страной в Европе с численным превосходством женщин в парламенте. В мире таких государств насчитывается всего пять.

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Юлия Коновалова
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