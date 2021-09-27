Продержались несколько часов: Исландия перестала быть первой страной в Европе с "женским" парламентом
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После пересчёта голосов мужчины получают на три депутатских мандата больше.
Исландия перестала быть первой страной в Европе с парламентом, где численное большинство составляют женщины. Это произошло после пересчёта голосов в одном из округов на северо-западе страны, сообщает телерадиокомпания RUV.
"Объявленное ранее гендерное соотношение 33/30 в пользу женщин теперь изменилось", — говорится в сообщении.
Уточняется, что теперь в парламент проходит 33 мужчины и 30 женщин. Однако данные не окончательные.
Напомним, в воскресенье днём агентство AFP сообщило, что Исландия стала первой страной в Европе с численным превосходством женщин в парламенте. В мире таких государств насчитывается всего пять.