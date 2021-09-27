Консерваторы из ХСС показывают худший результат на выборах в родной Баварии с 1949 года
После подсчёта 90% голосов по всей стране партия уходящей в отставку Ангелы Меркель проигрывает конкурентам более процента.
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Консервативный баварский Христианско-социальный союз (ХСС) на выборах в Бундестаг ФРГ набирает, по предварительным данным со всех округов, 31,7%, показывая худший результат за более чем 70 лет. Об этом сообщает ЦИК Германии.
ХСС традиционно доминирует в Баварии, однако в этом году не столь значительно, как ранее. На прошлых выборах в 2017 году партия набрала в регионе 38,8%. Самый худший результат был зафиксирован в 1949 году, когда ХСС получил 29,2%.
На втором месте на текущих выборах идут социал-демократы (СДПГ) с 18%, третьи — "Зелёные" с 14,1%, свободные демократы (СвДП) — четвёртые с 10,5%, далее следует "Альтернатива для Германии" с 9%. "Левые", предварительно, не преодолевают в Баварии пятипроцентный барьер.
Стоит отметить, что это промежуточные результаты, которые будут пересчитаны с учётом разницы между количеством депутатов с прямыми мандатами и числом голосов, полученных их партиями по партийным спискам. К тому же будет перераспределено 13,9% голосов от мелких партий и не преодолевших пятипроцентный барьер.
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По итогам подсчёта 90% бюллетеней на выборах в Бундестаг ФРГ лидирует СДПГ (25,8%), на втором месте консервативный блок ХДС/ХСС (24,5%), к которому относятся действующий канцлер Ангела Меркель и кандидат в канцлеры Армин Лашет. Ранее зампредседателя фракции консерваторов Гитта Коннеман назвала результаты выборов в бундестаг катастрофой, отметив, что партия находится на пути к утрате статуса народной.
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