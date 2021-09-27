Консерваторы из ХСС показывают худший результат на выборах в родной Баварии с 1949 года

Консервативный баварский Христианско-социальный союз (ХСС) на выборах в Бундестаг ФРГ набирает, по предварительным данным со всех округов, 31,7%, показывая худший результат за более чем 70 лет. Об этом сообщает ЦИК Германии.

ХСС традиционно доминирует в Баварии, однако в этом году не столь значительно, как ранее. На прошлых выборах в 2017 году партия набрала в регионе 38,8%. Самый худший результат был зафиксирован в 1949 году, когда ХСС получил 29,2%.

На втором месте на текущих выборах идут социал-демократы (СДПГ) с 18%, третьи — "Зелёные" с 14,1%, свободные демократы (СвДП) — четвёртые с 10,5%, далее следует "Альтернатива для Германии" с 9%. "Левые", предварительно, не преодолевают в Баварии пятипроцентный барьер.

Стоит отметить, что это промежуточные результаты, которые будут пересчитаны с учётом разницы между количеством депутатов с прямыми мандатами и числом голосов, полученных их партиями по партийным спискам. К тому же будет перераспределено 13,9% голосов от мелких партий и не преодолевших пятипроцентный барьер.