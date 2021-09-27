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Кандидат от партии Меркель проигрывает в округе, где она побеждала с 1990 года

По последним данным, Георга Гюнтера опережает кандидат от Социал-демократической партии Германии Анна Касаутцки.

26 сентября, 22:48
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Кандидат от Христианско-демократического союза (ХДС) Георг Гюнтер проигрывает выборы в бундестаг по одномандатному округу, от которого с 1990 года избиралась бывший лидер партии, уходящая в отставку канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом свидетельствуют предварительные результаты голосования.

Согласно данным подсчёта с 349 из 354 избирательных участков, Гюнтер набирает 20,5% голосов по одномандатному списку, его опережает кандидат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Анна Касаутцки с 24,4%. На третьей строчке расположился кандидат от "Альтернативы для Германии" Лайф-Эрик Хольм, который пока набрал 20%. Таким образом, Гюнтер набрал на 23,5% меньше, чем Меркель в 2017 году. Действующий канцлер регулярно избиралась от этого округа с 1990 года.

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Напомним, после подсчёта примерно 50% протоколов блок ХДС/ХСС, к которому относятся действующий канцлер Ангела Меркель и кандидат в канцлеры Армин Лашет, на выборах в бундестаг набирает 25,1% голосов. Лидирует же Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 25,4%.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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