В Совфеде прокомментировали первые экзитполы по выборам в бундестаг ФРГ

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия будет готова работать с любым немецким правительством и рассчитывает, что и Берлин будет заинтересован в продолжении и развитии отношений, в том числе экономических.

"Россия будет работать с любым немецким правительством, мы работали, как вы помните, и с социал-демократами, и с блоком ХДС/ХСС (блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. — Прим. Лайфа). Конечно, это в наших интересах", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Он отметил, что в Москве рассчитывают на то, что руководство ФРГ займёт такую же позицию по отношению к России. Джабаров добавил, что, по его мнению, должен "победить здравый смысл, поскольку немцы понимают, что с Россией им нужны хорошие отношения, в том числе экономические".