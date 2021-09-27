В МИД Украины назвали речь Зеленского с ошибочной цитатой Путина одной из самых сильных

Речь президента Украины Владимира Зеленского на 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке была одной из самых сильных. Об этом заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба.

Напомним, во время выступления на ГА ООН украинский лидер заявил о том, что Россия якобы нарушает свои же слова о необходимости соблюдения нынешней архитектуры отношений между странами. Далее он на русском языке процитировал высказывание президента РФ Владимира Путина об опасности попыток расшатать легитимность и авторитет ООН, но неверно указал, из какой речи цитата лидера России.

"Президент был очень чётким в донесении позиции Украины. Его речь произвела впечатление. Я могу без преувеличения сказать, что это была одна из самых сильных речей этой Генассамблеи ООН. И это признают наши коллеги, иностранные дипломаты", — сказал Кулеба в эфире телеканала "1+1".

Министр иностранных дел Украины добавил, что во время поездки в Нью-Йорк Зеленский провёл встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом Турции Реджепом Эрдоганом, где поднимал вопрос о газопроводе "Северный поток – 2".

"Тема "Северного потока – 2" в различных контекстах звучала на всех этих встречах. Я доволен тем, что мы услышали от собеседников по противодействию "Северному потоку – 2": и от европейской стороны, и от британской стороны. Я также доволен сигналами Турции по взаимодействию с Украиной в области энергетики, которая будет способствовать укреплению энергетической безопасности нашего государства", — добавил Кулеба.