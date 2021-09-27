В России с 1 октября изменится порядок выплаты детских пособий
Новые правила затрагивают только тех граждан, кто получает выплаты на карты международных платёжных систем.
Фото © ТАСС / "Ведомости" / Андрей Гордеев
С 1 октября в России ежемесячные выплаты семьям с низким доходом в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребёнка можно будет получить только на карту "Мир". Те, кто не хочет или не может пользоваться такой картой, смогут получать пособия наличными или на обычный счёт, к которому карта не привязана.
Изменения затрагивают только тех россиян, кто получает выплаты на карты международных платёжных систем. Новые правила не распространяются на граждан, кому выплаты доставляют почтой, зачисляют на счёт по вкладу (сберкнижку) или номинальный счёт.
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