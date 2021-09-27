В России с 1 октября изменится порядок выплаты детских пособий

С 1 октября в России ежемесячные выплаты семьям с низким доходом в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребёнка можно будет получить только на карту "Мир". Те, кто не хочет или не может пользоваться такой картой, смогут получать пособия наличными или на обычный счёт, к которому карта не привязана.