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Ларису Гузееву на скорой доставили в больницу в Коммунарке, сообщили СМИ

Судя по социальным сетям 62-летней актрисы, последние дни она провела в Крыму.

26 сентября, 21:59
<p>Лариса Гузеева. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CT6YWGPoiu9/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">_larisa_guzeeva_</a></p>

Лариса Гузеева. Фото © Instagram / _larisa_guzeeva_

Актрису и телеведущую Ларису Гузееву вечером 26 сентября на скорой доставили в московскую городскую клиническую больницу № 40 в Коммунарке. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на осведомлённый источник.

При этом утверждается, что коронавируса у 62-летней артистки нет. Судя по инстаграму Гузеевой, последние дни она провела в Крыму. Информация о состоянии актрисы уточняется.

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Ранее Лайф рассказывал, как Гузеева жёстко ответила хейтерам, критикующим её внешность.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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