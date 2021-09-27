Ларису Гузееву на скорой доставили в больницу в Коммунарке, сообщили СМИ
Судя по социальным сетям 62-летней актрисы, последние дни она провела в Крыму.
Лариса Гузеева. Фото © Instagram / _larisa_guzeeva_
Актрису и телеведущую Ларису Гузееву вечером 26 сентября на скорой доставили в московскую городскую клиническую больницу № 40 в Коммунарке. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на осведомлённый источник.
При этом утверждается, что коронавируса у 62-летней артистки нет. Судя по инстаграму Гузеевой, последние дни она провела в Крыму. Информация о состоянии актрисы уточняется.
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