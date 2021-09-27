Ларису Гузееву на скорой доставили в больницу в Коммунарке, сообщили СМИ

Актрису и телеведущую Ларису Гузееву вечером 26 сентября на скорой доставили в московскую городскую клиническую больницу № 40 в Коммунарке. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на осведомлённый источник.

При этом утверждается, что коронавируса у 62-летней артистки нет. Судя по инстаграму Гузеевой, последние дни она провела в Крыму. Информация о состоянии актрисы уточняется.