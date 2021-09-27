Сборы "Дюны" в российском кинопрокате превысили 1 млрд рублей
Фильм посмотрели уже более 2,56 миллиона россиян. При этом ещё около 600 тысяч билетов проданы на предстоящие показы.
Кадр из фильма "Дюна" / Kinopoisk
Кассовые сборы фантастического фильма "Дюна" превысили в России 1 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Фонда кино.
Уточняется, что за неполные две недели проката картина собрала 1 101 521 305 рублей. Ленту уже посмотрели более 2,56 миллиона россиян. При этом ещё около 600 тысяч билетов проданы на предстоящие показы.
Лидером кинопроката 2021 года пока остаётся фильм "Последний богатырь. Корень зла", собравший более 2 млрд рублей. На втором месте мультфильм "Душа" (1,254 млрд), на третьем — "Конёк-горбунок" (1,17 млрд).
Напомним, "Дюна" вышла в российский кинопрокат 16 сентября. Картину снял режиссёр Дени Вильнёв по одноимённому роману Фрэнка Герберта, музыку написал композитор Ханс Циммер, а главные роли исполнили Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Джейсон Момоа, Стеллан Скарсгард, Хавьер Бардем, Дэйв Батиста и Шарлотта Рэмплинг.
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