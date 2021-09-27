Сборы "Дюны" в российском кинопрокате превысили 1 млрд рублей

Кассовые сборы фантастического фильма "Дюна" превысили в России 1 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Фонда кино.

Уточняется, что за неполные две недели проката картина собрала 1 101 521 305 рублей. Ленту уже посмотрели более 2,56 миллиона россиян. При этом ещё около 600 тысяч билетов проданы на предстоящие показы.

Лидером кинопроката 2021 года пока остаётся фильм "Последний богатырь. Корень зла", собравший более 2 млрд рублей. На втором месте мультфильм "Душа" (1,254 млрд), на третьем — "Конёк-горбунок" (1,17 млрд).