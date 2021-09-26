Газета Daily Mail выпустила статью, посвящённую отдыху президента России Владимира Путина и главы Минобороны РФ Сергея Шойгу в сибирской тайге. Данный материал вызвал бурное обсуждение среди читателей.

Напомним, ранее было опубликовано видео отдыха Путина и Шойгу. Президент и министр обороны прогулялись по горам, покатались по реке на лодке, порыбачили. На ночлег российский лидер остался в палатке.

"Так и должен выглядеть сильный лидер", — написал один из читателей.

"На некоторых фото он похож на австралийских золотоискателей", — поделился ассоциацией другой пользователь.

"Мужчина, который контролирует границы своей страны", — добавил ещё один комментатор.

Некоторые британцы, комментируя фото с Путиным, с иронией призвали взглянуть на снимок "поедающего мороженое" президента США Джо Байдена. Другие же посоветовали посмотреть на "рыжего мальчика", вероятно, имея в виду экс-лидера Соединённых Штатов Дональда Трампа.

"Байден не может даже по лестнице подняться, не спотыкаясь", — подчеркнул другой пользователь.

"Кто более мужественный: он или Борис [Джонсон]?" — задался вопросом комментатор.

"Борис — великолепный неуклюжий зверь", — ответил ему другой британец.