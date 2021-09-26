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Эрдоган объяснил, почему Турция не станет помогать талибам управлять аэропортом Кабула

Правительство радикалов политик назвал неинклюзивным и не охватывающим все различные фракции.

26 сентября, 20:29
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что представители страны не присутствуют в аэропорту столицы Афганистана — Кабула, так как ещё не достигли договорённостей с радикальным движением "Талибан"*.

"На данный момент нет вопроса, по которому мы достигли договорённости, консенсуса с "Талибаном". Нет смысла говорить об этом, потому что мы сейчас не присутствуем в аэропорту", заявил турецкий президент в интервью телеканалу CBS.

Эрдоган призвал США повторить "фирменный" вывод войск, но теперь в Ираке и Сирии

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Эрдоган отметил, что страны связывают исторические отношения, однако в настоящее время турецкие войска и граждане были эвакуированы из Афганистана из-за "совершённых ошибок". При этом Эрдоган назвал правительство талибов неинклюзивным и не охватывающим все различные фракции.

"Талибан" переименовал аэропорт в Кабуле

"Талибан" переименовал аэропорт в Кабуле

Напомним, после вывода войск США из Афганистана предполагалось, что контролировать аэропорт Кабула будет Турция. Однако 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в столицу и объявили о контроле над всей территорией страны. Они подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул Афганистан.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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