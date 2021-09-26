Эрдоган объяснил, почему Турция не станет помогать талибам управлять аэропортом Кабула

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что представители страны не присутствуют в аэропорту столицы Афганистана — Кабула, так как ещё не достигли договорённостей с радикальным движением "Талибан"*.

"На данный момент нет вопроса, по которому мы достигли договорённости, консенсуса с "Талибаном". Нет смысла говорить об этом, потому что мы сейчас не присутствуем в аэропорту", — заявил турецкий президент в интервью телеканалу CBS.

Эрдоган отметил, что страны связывают исторические отношения, однако в настоящее время турецкие войска и граждане были эвакуированы из Афганистана из-за "совершённых ошибок". При этом Эрдоган назвал правительство талибов неинклюзивным и не охватывающим все различные фракции.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.