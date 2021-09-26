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СМИ: Детский омбудсмен Кузнецова может занять пост вице-спикера Госдумы

По словам инсайдеров, окончательное решение на этот счёт ещё не принято.

26 сентября, 19:53
<p>Фото © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Уполномочённый по правам ребёнка Анна Кузнецова, вошедшая в пятёрку федерального списка "Единой России" на выборах, может занять пост вице-спикера Госдумы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на два источника в партии.

"Возможность такого назначения есть", — сказал один из источников.

Второй инсайдер подтвердил эту информацию, при этом отметив, что окончательное решение ещё не принято.

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Ранее агентство сообщило, что из федеральной пятёрки единороссов в Госдуму, скорее всего, пойдёт Кузнецова. Отмечалось, что врач Денис Проценко и глава "Сириуса" Елена Шмелёва "под вопросом", а главы Минобороны и МИД Сергей Шойгу и Сергей Лавров могут отказаться.

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Напомним, что по итогам обработки 100% протоколов "Единая Россия" набрала 49,82% голосов. Партия получила конституционное большинство, у ЕР примерно 112 депутатских мандатов по списку и 198 — по одномандатным округам.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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