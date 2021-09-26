СМИ: Детский омбудсмен Кузнецова может занять пост вице-спикера Госдумы

По словам инсайдеров, окончательное решение на этот счёт ещё не принято.

Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова, вошедшая в пятёрку федерального списка "Единой России" на выборах, может занять пост вице-спикера Госдумы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на два источника в партии.

"Возможность такого назначения есть", — сказал один из источников.

Второй инсайдер подтвердил эту информацию, при этом отметив, что окончательное решение ещё не принято.

Ранее агентство сообщило, что из федеральной пятёрки единороссов в Госдуму, скорее всего, пойдёт Кузнецова. Отмечалось, что врач Денис Проценко и глава "Сириуса" Елена Шмелёва "под вопросом", а главы Минобороны и МИД Сергей Шойгу и Сергей Лавров могут отказаться.