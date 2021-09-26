Россия ожидает соблюдения договоров по "Северному потоку – 2" от нового правительства ФРГ

Россия надеется, что новое правительство Германии продолжит сотрудничество в рамках "Северного потока – 2". Об этом в беседе с ТАСС заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

"Заключённые договоры надо выполнять, невзирая на соображения политической конъюнктуры. Исходим из того, что ответственность, связанная с работой в составе нового правительства, побудит политических деятелей, пытающихся сегодня дискредитировать проект, отказаться от предвыборной риторики в пользу серьёзной работы на благо страны, энергобезопасности Европы в целом", — объяснил посол.

Германии не обойтись без газа как "переходного сырья" при отказе от атомной энергетики и угледобычи. Россия, в свою очередь, готова поставлять ресурс на максимально выгодных условиях. Сотрудничество двух стран в энергосфере и других областях показало свою успешность и эффективность, что подтверждается годами совместной работы.

"Взаимовыгодное сотрудничество — лучшее лекарство от конфронтации, уверены, именно за ним будущее российско-германских отношений", — подытожил посол.