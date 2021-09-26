В Москве оштрафовали водителя, который дал семилетнему сыну "порулить" на МКАД
Было установлено, что инцидент произошёл поздно вечером 25 сентября. Свою вину автовладелец признал.
Видео © t.me / Госавтоинспекция Москвы
В Москве водителя автомобиля Toyota Camri, который посадил за руль ребёнка, оштрафовали на три тысячи рублей. Об этом сообщили в столичной ГИБДД.
"Мужчина привлечён к административной ответственности в соответствии с ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ "Нарушение правил перевозки детей", — говорится в сообщении.
Свою вину автовладелец признал. В ГИБДД также установили, что инцидент произошёл поздно вечером 25 сентября.
Напомним, на МКАД очевидцы запечатлели автомобиль Toyota Camri, за рулём которого сидел семилетний мальчик. Ребёнок сидел на коленях у отца. Семья направлялась в Балашиху, в машине была и мать ребёнка.
Комментариев: 0