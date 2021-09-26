В Москве оштрафовали водителя, который дал семилетнему сыну "порулить" на МКАД

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В Москве водителя автомобиля Toyota Camri, который посадил за руль ребёнка, оштрафовали на три тысячи рублей. Об этом сообщили в столичной ГИБДД.

"Мужчина привлечён к административной ответственности в соответствии с ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ "Нарушение правил перевозки детей", — говорится в сообщении.

Свою вину автовладелец признал. В ГИБДД также установили, что инцидент произошёл поздно вечером 25 сентября.