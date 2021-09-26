Умер легендарный американский саксофонист Пи Ви Эллис

На 81-м году жизни скончался легендарный американский саксофонист и композитор Пи Ви Эллис. Об этом сообщили на официальной странице музыканта.

Альфред Джеймс Эллис родился 21 апреля 1941 года во Флориде. Впервые выступил на публике в 1954 году, будучи ещё школьником. В конце 70-х в Сан-Франциско он собрал группу с саксофонистом Дэвидом Либманом — бывшим партнёром Майлза Дэвиса. Пи Ви Эллис за свою жизнь провёл многочисленные коллаборации с известными музыкантами. В частности, с Джеймсом Брауном, Ваном Моррисоном и Джинджером Бейкером.