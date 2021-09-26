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Умер легендарный американский саксофонист Пи Ви Эллис

Он провёл многочисленные коллаборации с известными музыкантами. В частности, с Джеймсом Брауном, Ваном Моррисоном и Джинджером Бейкером.

26 сентября, 18:44
<p>Фото © Frank Hoensch / Redferns</p>

Фото © Frank Hoensch / Redferns

На 81-м году жизни скончался легендарный американский саксофонист и композитор Пи Ви Эллис. Об этом сообщили на официальной странице музыканта.

Причиной смерти стали проблемы с сердцем. Поклонники и коллеги скорбят, называя его "безмолвным блестящим гением".

Альфред Джеймс Эллис родился 21 апреля 1941 года во Флориде. Впервые выступил на публике в 1954 году, будучи ещё школьником. В конце 70-х в Сан-Франциско он собрал группу с саксофонистом Дэвидом Либманом — бывшим партнёром Майлза Дэвиса. Пи Ви Эллис за свою жизнь провёл многочисленные коллаборации с известными музыкантами. В частности, с Джеймсом Брауном, Ваном Моррисоном и Джинджером Бейкером.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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