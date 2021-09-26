Турецкая мафия сломала позвоночник бежавшему с Украины ветерану АТО

В Турции сломали позвоночник бывшему украинскому военнослужащему Михаилу Майману, который участвовал в боевых действиях в Донбассе. Об этом сообщил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.

"Известный "ветеран АТО", Миша Майман (Моня-дырка), прячущийся на территории Турции от уголовной ответственности, стал жертвой нападения со стороны турецкой мафии и сейчас находится в тяжёлом состоянии в больнице. Неизвестные жестоко избили Мишу, сломав ему позвоночник", — написал нардеп в своём телеграм-канале.

Как уточнил Кива, жизни Маймана ничего не угрожает, однако ходить, вероятно, он сможет не скоро. Сам Майман пока не сообщал в своих соцсетях об инциденте.

Добавим, что ранее между Кивой и Майманом не раз проходили стычки. Например, в январе 2020 года появилась информация, что мужчины устроили потасовку в киевском ресторане МОССО. Многие посты Маймана в Сети посвящены обличению Кивы. Тот, в свою очередь, также неоднократно писал о Маймане. В частности, в июле парламентарий заявлял, что обратился в Генпрокуратуру и потребовал объявить Маймана в международный розыск.