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Пакет с паспортами нашли на свалке в Алтайском крае

В МВД предполагают, что документы оказались там по ошибке.

26 сентября, 18:21
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Любимов</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Любимов

Пакет с недействительными паспортами граждан РФ был найден на свалке на территории Волчихинского района Алтайского края. В деле разбираются правоохранители, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"Установлено, что документы были подготовлены сотрудником для дальнейшего уничтожения в них были проставлены соответствующие штампы, вырезаны номера. По предварительной информации, сотрудник по ошибке отправил пакет с недействительными документами на свалку", — уточнили в управлении.

Как только ошибка была обнаружена, документы собрали и направили на утилизацию. В ведомстве заверили, что на основе результатов проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

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Ранее Лайф писал о десятках мешков с недоставленными посылками, которые тоже были найдены на свалке, только уже в Екатеринбурге. По словам местной жительницы, пока часть нашедших "клад" вскрывала пакеты, забирая себе, что нравится, другие пытались выяснить, куда теперь деть этот мусор.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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