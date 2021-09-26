Пакет с паспортами нашли на свалке в Алтайском крае

Пакет с недействительными паспортами граждан РФ был найден на свалке на территории Волчихинского района Алтайского края. В деле разбираются правоохранители, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"Установлено, что документы были подготовлены сотрудником для дальнейшего уничтожения — в них были проставлены соответствующие штампы, вырезаны номера. По предварительной информации, сотрудник по ошибке отправил пакет с недействительными документами на свалку", — уточнили в управлении.

Как только ошибка была обнаружена, документы собрали и направили на утилизацию. В ведомстве заверили, что на основе результатов проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.