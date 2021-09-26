Пакет с паспортами нашли на свалке в Алтайском крае
В МВД предполагают, что документы оказались там по ошибке.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Любимов
Пакет с недействительными паспортами граждан РФ был найден на свалке на территории Волчихинского района Алтайского края. В деле разбираются правоохранители, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
"Установлено, что документы были подготовлены сотрудником для дальнейшего уничтожения — в них были проставлены соответствующие штампы, вырезаны номера. По предварительной информации, сотрудник по ошибке отправил пакет с недействительными документами на свалку", — уточнили в управлении.
Как только ошибка была обнаружена, документы собрали и направили на утилизацию. В ведомстве заверили, что на основе результатов проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.
Ранее Лайф писал о десятках мешков с недоставленными посылками, которые тоже были найдены на свалке, только уже в Екатеринбурге. По словам местной жительницы, пока часть нашедших "клад" вскрывала пакеты, забирая себе, что нравится, другие пытались выяснить, куда теперь деть этот мусор.
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