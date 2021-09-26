На балу для собак в Подмосковье выбрали короля и королеву среди корги

Бал корги во Власове. Видео © Telegram / SHOT

В Подмосковье прошёл самый милый бал — его участниками были собаки породы корги. Четвероногие любимцы расхаживали в костюмах по настоящему подиуму, состязались в кроссе, проходили квест и даже преодолели специальную полосу препятствий на ловкость. А в финале по традиции выбрали короля и королеву бала.

"Бал мы проводим в третий раз. И главный приз — мы выбираем короля и королеву. Это корона. Каждый раз выбираем короля и королеву. Корги привлекают внимание. Они пушистые, они не очень большие, можно брать с собой везде", — рассказала телеграм-каналу SHOT организатор бала Лариса Корж.

Впрочем, многие владельцы четвероногих отмечают, что данная порода любит поспать и были случаи, когда пушистые участники бала из-за этого пропускали соревнования. Но, даже несмотря на это, их владельцы к каждому балу не жалеют фантазии на костюмы. В этот раз зрители и участники могли полюбоваться на корги-моряка и корги-Наполеона.