Экс-кандидата на пост мэра Софии задержали за осквернение советского памятника

В столицы Болгарии задержали 59-летнего финансиста Мартина Заимова, который баллотировался на пост мэра Софии в 2007 году. В центре города мужчина пытался закрасить надпись на памятнике Советской армии, сообщает местная газета Monitor.

До приезда полиции Заимов успел замазать серой краской несколько букв из надписи, выражающей благодарность жителей Болгарии освободившей их Советской армии. Мужчина пробыл в отделении несколько часов, после чего вышел и охотно рассказывал о произошедшем местным СМИ.