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Актёр и режиссёр Христо Ганев скончался в возрасте 97 лет

В сценарной профессии он дебютировал в 1954 году в картине "Песня о человеке".

26 сентября, 17:55
<p>Фото © <a href="https://standartnews.com/kultura/otide-si-kinadzhiyata-khristo-ganev-472405.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">БГНЕС</a></p>

Фото © БГНЕС

На 98-м году жизни скончался болгарский режиссёр, актёр, сценарист и писатель Христо Ганев. Об этом сообщает BTV со ссылкой на родственников кинематографиста. Причина смерти не раскрывается.

В 1954 году он в качестве сценариста дебютировал в фильме "Песня о человеке". С 1957-го сотрудничал со своей супругой, режиссёром Бинкой Желязковой. Их дочь Светлана стала кинооператором. Ганев писал сценарии для фильмов и мультфильмов. Среди его сценарных работ "Партизаны", "Как молоды мы были", "Ночью по крышам", "Жизнь течёт тихо".

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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