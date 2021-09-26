Актёр и режиссёр Христо Ганев скончался в возрасте 97 лет

На 98-м году жизни скончался болгарский режиссёр, актёр, сценарист и писатель Христо Ганев. Об этом сообщает BTV со ссылкой на родственников кинематографиста. Причина смерти не раскрывается.

В 1954 году он в качестве сценариста дебютировал в фильме "Песня о человеке". С 1957-го сотрудничал со своей супругой, режиссёром Бинкой Желязковой. Их дочь Светлана стала кинооператором. Ганев писал сценарии для фильмов и мультфильмов. Среди его сценарных работ "Партизаны", "Как молоды мы были", "Ночью по крышам", "Жизнь течёт тихо".