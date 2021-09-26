В Британии решили ускорить строительство новых АЭС из-за роста цен на газ

В связи с высокими ценами на газ правительство Великобритании планирует одобрить проект по созданию новых АЭС на территории страны. Об этом сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источник в премьерской канцелярии.

"Тема является важной частью правительственной повестки. Говоря откровенно, других вариантов нет. В этом направлении необходимо двигаться, если мы хотим обеспечить энергетическую безопасность и достичь нулевого показателя выбросов", — рассказал собеседник издания.

Для удовлетворения внутренних потребностей могут создать 6–8 новых полноценных и 30–40 малых модульных реакторов. В частности, планируется одобрить проект концерна Rolls-Royce, который предполагает создание 16 ММР мощностью до 450 МВт каждый. Первый из них, ориентировочно, заработает в 2030 году.

В правительстве Великобритании готовы пойти на непопулярные шаги с целью добиться к 2050 году углеродной нейтральности страны. Новая модель финансирования проекта будет реализовываться за счёт потребителей электроэнергии.