В Британии решили ускорить строительство новых АЭС из-за роста цен на газ
Правительство страны готово пойти на непопулярные меры для достижения углеродной нейтральности.
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В связи с высокими ценами на газ правительство Великобритании планирует одобрить проект по созданию новых АЭС на территории страны. Об этом сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источник в премьерской канцелярии.
"Тема является важной частью правительственной повестки. Говоря откровенно, других вариантов нет. В этом направлении необходимо двигаться, если мы хотим обеспечить энергетическую безопасность и достичь нулевого показателя выбросов", — рассказал собеседник издания.
Для удовлетворения внутренних потребностей могут создать 6–8 новых полноценных и 30–40 малых модульных реакторов. В частности, планируется одобрить проект концерна Rolls-Royce, который предполагает создание 16 ММР мощностью до 450 МВт каждый. Первый из них, ориентировочно, заработает в 2030 году.
В правительстве Великобритании готовы пойти на непопулярные шаги с целью добиться к 2050 году углеродной нейтральности страны. Новая модель финансирования проекта будет реализовываться за счёт потребителей электроэнергии.
Лайф писал, что запасы газа в хранилищах Европы оказались минимальными с 2011 года. Отмечается, что хуже всего сейчас дела обстоят в Австрии, где резервуары заполнены лишь наполовину. Не лучше ситуация в Нидерландах (54%) и Португалии (58%). Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что рекордный рост цен на газ — временное явление, которое связано с пандемией коронавируса. Политик сравнил мировую экономику с Гулливером, рухнувшим во время ковида и локдаунов и поднимающимся теперь.
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