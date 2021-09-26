В ЛНР сообщили о гибели военного в результате обстрела со стороны ВСУ

В результате обстрела украинскими силовиками посёлка Калиново в Луганской Народной Республике погиб сотрудник Народной милиции. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"В 13:45 26 сентября зафиксирован огонь из стрелкового оружия с направления населённого пункта Новозвановка в направлении населённого пункта Калиново. В результате прицельного снайперского огня получил ранение, несовместимое с жизнью, военнослужащий Народной милиции ЛНР", — говорится в сообщении.