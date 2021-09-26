В ЛНР сообщили о гибели военного в результате обстрела со стороны ВСУ
Огонь из стрелкового оружия бы произведён днём в направлении населённого пункта Калиново.
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В результате обстрела украинскими силовиками посёлка Калиново в Луганской Народной Республике погиб сотрудник Народной милиции. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
"В 13:45 26 сентября зафиксирован огонь из стрелкового оружия с направления населённого пункта Новозвановка в направлении населённого пункта Калиново. В результате прицельного снайперского огня получил ранение, несовместимое с жизнью, военнослужащий Народной милиции ЛНР", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф писал, что в ЛНР сбили украинский разведывательный дрон. В республике заявили, что это только подчёркивает "нежелание Киева выполнять взятые на себя обязательства" — с 27 июля 2020 года сторонам конфликта запрещается использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения.
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