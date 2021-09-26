НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В ЛНР сообщили о гибели военного в результате обстрела со стороны ВСУ

Огонь из стрелкового оружия бы произведён днём в направлении населённого пункта Калиново.

26 сентября, 17:36
<p>Фото © Pierre Crom / Getty Images</p>

Фото © Pierre Crom / Getty Images

В результате обстрела украинскими силовиками посёлка Калиново в Луганской Народной Республике погиб сотрудник Народной милиции. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"В 13:45 26 сентября зафиксирован огонь из стрелкового оружия с направления населённого пункта Новозвановка в направлении населённого пункта Калиново. В результате прицельного снайперского огня получил ранение, несовместимое с жизнью, военнослужащий Народной милиции ЛНР", — говорится в сообщении.

Ранее Лайф писал, что в ЛНР сбили украинский разведывательный дрон. В республике заявили, что это только подчёркивает "нежелание Киева выполнять взятые на себя обязательства" — с 27 июля 2020 года сторонам конфликта запрещается использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения.

Европа умывает руки: Киев готовится к кровопролитию и повторению войны в Донбассе

Европа умывает руки: Киев готовится к кровопролитию и повторению войны в Донбассе

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1