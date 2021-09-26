Кандидат в канцлеры ФРГ Лашет случайно раскрыл, за кого проголосовал на выборах

Кандидат в канцлеры от Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет вместе с женой проголосовал на выборах в Германии, но не обошлось без конфуза. Политик неверно сложил бюллетень при голосовании, и стало известно, кого он выбрал.

"Известный всей стране политик, как ожидалось, выбрал собственную партию. Влияния на избирателей тут не просматривается", — сообщил глава избирательной комиссии Германии Георг Тиель в "Твиттере".

Несмотря на то что политик нарушил тайну голосования, голос Лашета будет засчитан.