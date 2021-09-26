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Кандидат в канцлеры ФРГ Лашет случайно раскрыл, за кого проголосовал на выборах

Однако в избиркоме не увидели в этом влияния на граждан и решили, что голос политика будет засчитан.

26 сентября, 17:33
<p>Фото © Friedemann Vogel — Pool / Getty Images</p>

Фото © Friedemann Vogel — Pool / Getty Images

Кандидат в канцлеры от Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет вместе с женой проголосовал на выборах в Германии, но не обошлось без конфуза. Политик неверно сложил бюллетень при голосовании, и стало известно, кого он выбрал.

"Известный всей стране политик, как ожидалось, выбрал собственную партию. Влияния на избирателей тут не просматривается", — сообщил глава избирательной комиссии Германии Георг Тиель в "Твиттере".

Несмотря на то что политик нарушил тайну голосования, голос Лашета будет засчитан.

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Напомним, в Германии 26 сентября определяют политическое будущее страны без канцлера Ангелы Меркель. Она занимала свой пост в течение 16 лет и решила больше не выставлять свою кандидатуру. Кто придёт на смену — пока остаётся под вопросом.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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