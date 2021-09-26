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В Таганроге закроют аквапарк из-за массового отравления детей хлором

Для анализа были взяты образцы воды, в данный момент определяются её санитарно-химические и микробиологические показатели.

26 сентября, 17:14
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Роспотребнадзор начал расследование из-за массового отравления детей в бассейне аквапарка "Наутилус" в Таганроге. Специалисты готовят материалы для приостановки работы развлекательного комплекса.

"Шестеро детей после посещения аквапарка "Наутилус" обратились с жалобами на рвоту, головокружение, слезотечение, тошноту, специалистами Роспотребнадзора незамедлительно начато санитарно-эпидемиологическое расследование", сообщается на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Ростовской области.

В ходе экспертизы в двух из трёх проб воздуха было обнаружено превышение допустимой концентрации хлора в 1,6 раза. Также для анализа были взяты образцы воды, в данный момент определяются её санитарно-химические и микробиологические показатели.

В Таганроге шестеро детей отравились парами хлора в бассейне

В Таганроге шестеро детей отравились парами хлора в бассейне

Ранее в подмосковном общежитии произошло массовое отравление. Пациенты были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Детей среди них не было.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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