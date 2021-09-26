Эрдоган призвал США повторить "фирменный" вывод войск, но теперь в Ираке и Сирии

Турция желает, чтобы США повторили в Сирии и Ираке "фирменный" вывод своих войск по афганскому сценарию. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в интервью американскому телеканалу CBS.

"Конечно, если бы у меня был выбор, я бы хотел, чтобы они ушли из Сирии и Ирака точно так же, как они ушли из Афганистана", — сообщил Эрдоган и заявил, что страна готова объединить усилия с Россией, Ираном и США по установлению мира в Сирии и Ираке.