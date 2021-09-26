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Эрдоган призвал США повторить "фирменный" вывод войск, но теперь в Ираке и Сирии

Он также заявил о готовности объединить усилия с Россией, Ираном и США по установлению мира в этих странах.

26 сентября, 17:49
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/RTErdogan/?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Recep Tayyip Erdoğan</a></p>

Фото © Facebook / Recep Tayyip Erdoğan

Турция желает, чтобы США повторили в Сирии и Ираке "фирменный" вывод своих войск по афганскому сценарию. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в интервью американскому телеканалу CBS.

"Конечно, если бы у меня был выбор, я бы хотел, чтобы они ушли из Сирии и Ирака точно так же, как они ушли из Афганистана", — сообщил Эрдоган и заявил, что страна готова объединить усилия с Россией, Ираном и США по установлению мира в Сирии и Ираке.

Ранее стало известно, что Путин и Эрдоган обсудят выполнение договорённостей по Идлибу. На встрече политики предметно рассмотрят вопрос соблюдения Анкарой данных Москве обязательств по борьбе с террористами в сирийском регионе. Как подчеркнул министр Лавров, процесс движется медленно.

"Делегаций не будет": Эрдоган рассказал, чего ждёт от встречи один на один с Путиным

"Делегаций не будет": Эрдоган рассказал, чего ждёт от встречи один на один с Путиным

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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