Эрдоган призвал США повторить "фирменный" вывод войск, но теперь в Ираке и Сирии
Он также заявил о готовности объединить усилия с Россией, Ираном и США по установлению мира в этих странах.
Фото © Facebook / Recep Tayyip Erdoğan
Турция желает, чтобы США повторили в Сирии и Ираке "фирменный" вывод своих войск по афганскому сценарию. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в интервью американскому телеканалу CBS.
"Конечно, если бы у меня был выбор, я бы хотел, чтобы они ушли из Сирии и Ирака точно так же, как они ушли из Афганистана", — сообщил Эрдоган и заявил, что страна готова объединить усилия с Россией, Ираном и США по установлению мира в Сирии и Ираке.
Ранее стало известно, что Путин и Эрдоган обсудят выполнение договорённостей по Идлибу. На встрече политики предметно рассмотрят вопрос соблюдения Анкарой данных Москве обязательств по борьбе с террористами в сирийском регионе. Как подчеркнул министр Лавров, процесс движется медленно.
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