Боевики похитили 15 учителей на северо-востоке Сирии
Ранее там прошли акции протеста против закрытия государственных школ.
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На северо-востоке Сирии бойцы курдско-арабского формирования "Сирийские демократические силы" (СДС) похитили 15 учителей местных школ. Об этом сообщает SANA со ссылкой на источники.
Инцидент произошёл в городе Камышлы в подконтрольной курдам провинции Эль-Хасака, где ранее была проведена акция протеста против закрытия государственных школ. Преподавателей забрали в ходе рейдов СДС под предлогом нарушения комендантского часа.
Ранее Сирия потребовала от Турции в кратчайшие сроки вывести свои войска с территории северных провинций республики.
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