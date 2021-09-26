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Боевики похитили 15 учителей на северо-востоке Сирии

Ранее там прошли акции протеста против закрытия государственных школ.

26 сентября, 17:46
<p>Фото © Chris McGrath / Getty Images</p>

Фото © Chris McGrath / Getty Images

На северо-востоке Сирии бойцы курдско-арабского формирования "Сирийские демократические силы" (СДС) похитили 15 учителей местных школ. Об этом сообщает SANA со ссылкой на источники.

Инцидент произошёл в городе Камышлы в подконтрольной курдам провинции Эль-Хасака, где ранее была проведена акция протеста против закрытия государственных школ. Преподавателей забрали в ходе рейдов СДС под предлогом нарушения комендантского часа.

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Ранее Сирия потребовала от Турции в кратчайшие сроки вывести свои войска с территории северных провинций республики.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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