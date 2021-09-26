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Студент из Туркмении помог спасти более 20 человек во время стрельбы в Перми

В университете отметили, что молодой человек знал, как правильно действовать в подобных ситуациях, так как он два года служил в армии.

26 сентября, 18:06
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/permuniversity/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">permuniversity</a></p>

Фото © Instagram / permuniversity

Студент третьего курса химического факультета Овезберди Сабыров из Туркмении помог эвакуировать более 20 человек во время стрельбы в пермском университете. О храбром поступке молодого человека рассказали на официальном сайте вуза.

"В момент трагедии 20 сентября Овезберди находился на 1-м этаже и ждал начала третьей пары. Внезапно раздались звуки выстрелов. Мимо побежали студенты с криками "Стреляют!" Когда иностранный студент увидел, что стрелок уже ранил охранника, стало ясно — студенты не шутили, ситуация очень серьёзная",говорится в сообщении.

Чтобы обезопасить себя и других студентов, молодой человек начал искать запасной выход. Он собрал своих друзей и всех, кто находился рядом в тот момент, и повёл в сторону седьмого корпуса к эвакуационному выходу. Там уже стояла группа ребят. Овезберди понял, что не сможет быстро выйти на улицу из-за большого количества людей, и выпрыгнул в окно первого этажа, чтобы позвонить в полицию и уйти за пределы кампуса, по пути предупредив прохожих об опасности.

В университете отметили, что иностранный студент знал, как правильно действовать в подобных ситуациях, так как служил в армии в Туркменистане на протяжении двух лет.

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Напомним, в результате трагических событий в пермском вузе погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. 22 сентября президент Владимир Путин наградил младшего лейтенанта Константина Калинина орденом Мужества. Сам злоумышленник был ранен, его прооперировали, а позже ампутировали ногу. А ранее вместе со следственно-оперативной группой в Пермь прибыл председатель Следственного комитета, чтобы заслушать доклад о ходе расследования.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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