Студент из Туркмении помог спасти более 20 человек во время стрельбы в Перми
В университете отметили, что молодой человек знал, как правильно действовать в подобных ситуациях, так как он два года служил в армии.
Фото © Instagram / permuniversity
Студент третьего курса химического факультета Овезберди Сабыров из Туркмении помог эвакуировать более 20 человек во время стрельбы в пермском университете. О храбром поступке молодого человека рассказали на официальном сайте вуза.
"В момент трагедии 20 сентября Овезберди находился на 1-м этаже и ждал начала третьей пары. Внезапно раздались звуки выстрелов. Мимо побежали студенты с криками "Стреляют!" Когда иностранный студент увидел, что стрелок уже ранил охранника, стало ясно — студенты не шутили, ситуация очень серьёзная", — говорится в сообщении.
Чтобы обезопасить себя и других студентов, молодой человек начал искать запасной выход. Он собрал своих друзей и всех, кто находился рядом в тот момент, и повёл в сторону седьмого корпуса к эвакуационному выходу. Там уже стояла группа ребят. Овезберди понял, что не сможет быстро выйти на улицу из-за большого количества людей, и выпрыгнул в окно первого этажа, чтобы позвонить в полицию и уйти за пределы кампуса, по пути предупредив прохожих об опасности.
В университете отметили, что иностранный студент знал, как правильно действовать в подобных ситуациях, так как служил в армии в Туркменистане на протяжении двух лет.
Напомним, в результате трагических событий в пермском вузе погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. 22 сентября президент Владимир Путин наградил младшего лейтенанта Константина Калинина орденом Мужества. Сам злоумышленник был ранен, его прооперировали, а позже ампутировали ногу. А ранее вместе со следственно-оперативной группой в Пермь прибыл председатель Следственного комитета, чтобы заслушать доклад о ходе расследования.
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