Новосибирцы устроили драку за просроченные продукты из мусорных баков

Жители Кировского района Новосибирска устроили массовое побоище за бесплатные продукты из мусорных баков около магазина "Лента". Причиной потасовки стали товары, которые сотрудники супермаркета утилизировали после истечения срока годности.

Судя по всему, кто-то даже не поленился подготовиться к "аттракциону невиданной щедрости" и принёс с собой табуретки. А попавшим на "акцию" случайно за бесплатную еду пришлось побороться. В результате драки за просрочку тяжёлых травм удалось избежать, но ругательства сопровождали бой от начала до конца. Однако среди комментаторов нашлись те, кто не был удивлён происходящему.

"Халява. Это как флешмоб. Общение и всё такое. Что им на пенсии делать? Куда ходить? А тут как в "Поле чудес" с призами", — написал один из комментаторов под видео в паблике "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте".

"У меня есть около остановки жилмассив, рядом "Монетка". И там всегда такой ажиотаж. Это жестокая реальность", — добавил другой пользователь.