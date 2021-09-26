Кандидат в канцлеры ФРГ счёл, что выборы показали стремление народа к смене власти

Результаты голосования на выборах в бундестаг показали желание граждан ФРГ сменить власть, считает кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц. Он также назвал "большим успехом" результат, показанный его партией.

"Я рад тому, что граждане этой страны сделали выбор. Многие граждане поставили крестик напротив СДПГ, потому что они хотят смены правительства. Сейчас мы дождёмся официальных результатов выборов, а тогда приступим к работе", — сказал Шольц.