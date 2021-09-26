Дочь Заворотнюк назвала маму бойцом в ответ на вопрос о её состоянии

В июле Лайф писал, что близкие стараются всячески оградить артистку от внешнего влияния и берегут её покой. У неё нет телефона — его выдают при необходимости. Длительная болезнь Анастасии, о которой с любовью заботится семья, сказывается и на состоянии близких: её старшая дочка пережила нервный срыв, а на лице мамы всё чаще замечают усталость и печаль. Однако обстановка всё равно остаётся дружной. Во время ремиссии начались серьёзные осложнения.