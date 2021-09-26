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Дочь Заворотнюк назвала маму бойцом в ответ на вопрос о её состоянии

Девушка выразила надежду на то, что со звездой "Моей прекрасной няни" всё будет хорошо.

26 сентября, 19:01
<p>Фото © ТАСС / Сергей Виноградов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна ответила на вопрос о состоянии здоровья матери, у которой в сентябре 2019 года обнаружили агрессивный рак головного мозга — глиобластому.

"Она боец. Всё будет хорошо", — написала девушка в "Инстаграме" в ответ на вопрос подписчика.

"Вырезали огромный кусок мозга": Что говорят врачи о шансах Заворотнюк спустя два года болезни

"Вырезали огромный кусок мозга": Что говорят врачи о шансах Заворотнюк спустя два года болезни

В июле Лайф писал, что близкие стараются всячески оградить артистку от внешнего влияния и берегут её покой. У неё нет телефона — его выдают при необходимости. Длительная болезнь Анастасии, о которой с любовью заботится семья, сказывается и на состоянии близких: её старшая дочка пережила нервный срыв, а на лице мамы всё чаще замечают усталость и печаль. Однако обстановка всё равно остаётся дружной. Во время ремиссии начались серьёзные осложнения.

"Это правда ужасно": Дочь Заворотнюк призналась, что заболела коронавирусом вместе с возлюбленным во время отдыха в Крыму

"Это правда ужасно": Дочь Заворотнюк призналась, что заболела коронавирусом вместе с возлюбленным во время отдыха в Крыму

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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