Литву и Польшу обвинили в попытке "выдавить" в Белоруссию свыше 8,5 тысячи мигрантов
По словам Вольфовича, прежде чем выдворить нелегалов, пограничники соседних стран их избивают.
Фото © Maciej Moskwa / NurPhoto via Getty Images
Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что Польша и Литва продолжают пытаться отправить в Белоруссию попавших к ним беженцев. По его словам, только за август и сентябрь белорусские пограничники пресекли более 700 таких попыток.
"Более 8,5 тысячи беженцев пытались вытолкнуть поляки и литовцы на территорию Белоруссии. Прежде чем их сюда отправить, людей избивают, бьют электрошокером, и такие случаи происходят каждый день", — сказал госсекретарь Совбеза в эфире телеканала ОНТ.
Замглавы белорусского МВД Николай Карпенков считает, что в Западной Европе пытаются забрасывать террористов и экстремистов в республику под видом якобы возвращения нелегально попавших к ним мигрантов. Их цель — дестабилизировать обстановку в Белоруссии.
Ранее Лайф сообщал, что на границе Польши и Белоруссии нашли тела трёх человек. Предполагается, что люди пытались нелегально перебраться в другое государство.
Комментариев: 0