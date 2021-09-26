Литву и Польшу обвинили в попытке "выдавить" в Белоруссию свыше 8,5 тысячи мигрантов

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что Польша и Литва продолжают пытаться отправить в Белоруссию попавших к ним беженцев. По его словам, только за август и сентябрь белорусские пограничники пресекли более 700 таких попыток.

"Более 8,5 тысячи беженцев пытались вытолкнуть поляки и литовцы на территорию Белоруссии. Прежде чем их сюда отправить, людей избивают, бьют электрошокером, и такие случаи происходят каждый день", — сказал госсекретарь Совбеза в эфире телеканала ОНТ.

Замглавы белорусского МВД Николай Карпенков считает, что в Западной Европе пытаются забрасывать террористов и экстремистов в республику под видом якобы возвращения нелегально попавших к ним мигрантов. Их цель — дестабилизировать обстановку в Белоруссии.