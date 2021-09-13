Прянички "Запада-2021": Кто готовит переворот 2.0 для Белоруссии и для чего Батьке РЗС С-400 Политолог Александр Роджерс — о том, почему Польша и Литва угрожают Союзному государству и как закончилась многовекторность политики белорусского лидера. 12 сентября, 21:40 Фото © ТАСС/AP Photo/Sergei Grits

Сейчас в Белоруссии и России на ряде полигонов (девяти в России и пяти в Белоруссии) проходят массовые военные учения "Запад-2021", в которых принимает участие около 200 тысяч военнослужащих Союзного государства. В ходе учений один из таких полигонов, Обуз-Лесновский, посетил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Прямо там, на полигоне, Лукашенко сделал ряд резонансных заявлений: о визите Путина, о появлении новых угроз для Союзного государства, об обострении ситуации на западной границе и о закупках российского вооружения.

— Я очень благодарен российскому руководству, военным и ВПК России за то, что они согласовали целый перечень вооружений, которые до 2025 года будут здесь. Это действительно около десятка самолётов <…> они уже, часть, к нам поступили. Это вертолёты — несколько десятков, это ТОР-М2. Большие объёмы, говорит это о том, что и мы, и Российская Федерация очень серьёзно воспринимаем вот это западное направление, где мы находимся непосредственно в соприкосновении с натовскими войсками, — сказал белорусский президент.

Что стоит за словами Лукашенко, насколько они обоснованны и зачем Белоруссии новые системы ПВО, мы и попытаемся сегодня разобраться.

Но начнём с констатации, что реальная интеграция в рамках Союзного государства наконец начата. 28 "дорожных карт" согласованы и до конца года будут подписаны, ратифицированы и имплементированы (то есть запущены в реализацию). Это только диванные демагоги думают, что интеграция — это просто. На самом деле это сложный и продолжительный процесс, начинающийся с унификации законодательства и стандартов и заканчивающийся встраиванием различных предприятий в общие производственные цепочки (с учётом того, что некоторые предприятия в РФ и РБ прямо конкурируют между собой).

Так называемая многовекторность Лукашенко закончилась, потому что западного вектора больше не существует. Александр Григорьевич заявил, что "пока Евросоюз не снимет свои нелепые санкции, разговаривать с ним не о чем". А ЕС между тем готовит пятый пакет санкций против Белоруссии. То есть обе стороны демонстрируют, что примирение невозможно. И даже если бы Лукашенко хотел снова попытаться играть в эти игры с маневрированием, то для этого у него уже банально больше нет возможности.

Слова Лукашенко о новых угрозах на западной границе также не лишены смысла. Польша и Прибалтика всё больше превращаются в failed state, не способные нормально существовать без европейских дотаций. Во многом их упадок как раз и обусловлен их русофобией, в частности, потерей доходов от транзита по железным дорогам и через порты.

Иллюстрацией упадка прибалтийских лимитрофов 6 сентября стала новость о том, что Латвийская железная дорога (ЛЖД) продала с аукциона 600 списанных вагонов. Это уже третья такая распродажа в этом году, а финансовые показатели компании фиксируют падение оборота в 2020 году на 36% и чистый убыток в 3,3 миллиона евро. В других отраслях местной экономики картина тоже не радужная.

В Польше ситуация ненамного лучше. Туда из Великобритании после Брексита вернулось более миллиона человек, которые раньше работали там водителями и сантехниками, соответственно, безработица выросла, а валютные поступления от польских гастарбайтеров в других странах существенно сократились. Кроме того, в Польше раскол между консерваторами и сторонниками так называемых европейских ценностей, а польское руководство постоянно конфликтует с Германией в рамках ЕС.

И чем хуже дела в Польше и Прибалтике, тем сильнее необходимость у их неадекватных правительств в отвлечении внимания от внутренних проблем с помощью "российской угрозы". Рассказы о "Путин нападёт" в местных СМИ звучат всё чаще, а на днях в одной из местных столиц проходили мини-учения, где героические солдаты хуторской армии отражали российское вторжение, пугая громкой стрельбой мамочек с маленькими детьми.

Упадок экономики, запустение, безработица и депопуляция? Смотрите, российская угроза!

Более того, и польское, и литовское руководство испытывают фантомные имперские боли по былому величию, и поэтому не особо скрывают свои территориальные претензии не только на белорусские земли, но и периодически рассказывают о том, что "Смоленск входил в ВКЛ". То, что эти амбиции не соответствуют ни их более чем скромному экономическому потенциалу, ни тем более их военно-политическим возможностям, их не заботит.

Некоторые даже втайне надеются, что Россия нападёт, оккупирует и будет вкладываться в восстановление местной экономики. Другие тем временем не прекращают попыток расшатать ситуацию в Белоруссии, чтобы на майданной волне привести к власти своих марионеток. Они проталкивают в Европарламенте новые санкции против Белоруссии, спонсируют местных "змагаров", продолжают носиться с "каклеткой" Тихановской.

И таким ничего не стоит, например, попытаться устроить теракт на Белорусской АЭС. Как вариант — с атакой группы беспилотников. Именно для таких случаев в протоколах безопасности АЭС и предусмотрено наличие современных ПВО — ТОР-2М и С-400.

Поэтому как проведение совместных учений, так и закупки современных российских вооружений — это адекватный ответ на угрозу от неадекватных западных соседей.

Авторы Александр Роджерс