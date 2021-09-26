Социал-демократы лидируют на выборах в Бундестаг Германии по данным экзитпола
Первая официальная информация появится в ночь на понедельник, а окончательная будет опубликована через две недели.
Фото © ТАСС / EPA
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) лидирует на выборах в бундестаг. Об этом свидетельствует экзитпол телеканала ARD.
Согласно предварительным данным, социал-демократы набирают 25,5%, в то время, как блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ ХСС) — 24,5%.
Первые официальные данные появятся в ночь на понедельник, а окончательные будут опубликованы через две недели. Ранее экзитпол телеканала ZDF также показал лидерство СДПГ.
Напомним, в Германии 26 сентября определяют политическое будущее страны без канцлера Ангелы Меркель. Она занимала свой пост в течение 16 лет и решила больше не выставлять свою кандидатуру. Кто придёт на смену — пока остаётся под вопросом.
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