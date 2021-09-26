На Филиппинах зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7

Подземные толчки ощущались в столице Филиппин — Маниле. Эпицентр землетрясения располагался в 74 километрах к юго-западу от города Каламба. Очаг толчков залегал на глубине 98 километров. При этом за ним последовало ещё два землетрясения — магнитудой 2,9 и 2,8.