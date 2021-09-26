На Филиппинах зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7
Эпицентр подземных толчков располагался в 74 километрах к юго-западу от города Каламба.
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Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у побережья Филиппин, сообщили Институт вулканологии и сейсмологии страны (PHIVOLCS) и Геологическая служба США.
Подземные толчки ощущались в столице Филиппин — Маниле. Эпицентр землетрясения располагался в 74 километрах к юго-западу от города Каламба. Очаг толчков залегал на глубине 98 километров. При этом за ним последовало ещё два землетрясения — магнитудой 2,9 и 2,8.
В августе Лайф сообщал о мощном землетрясении у берегов Филиппин магнитудой выше семи. Эпицентр подземных толчков располагался в 145 километрах от города Давао.
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